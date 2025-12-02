رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً يابانياً

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول (ديسمبر) 2025، وفداً من وزارة الخارجية اليابانية برئاسة ماساميشي سوغايا، مسؤول قسم الشرق الأوسط في الوزارة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره السفير الياباني لدى العراق آكيرا إندو وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية اليابانية، جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك.

وأعرب الوفد الياباني عن شجبه الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خورمور الغازي، مؤكداً تضامن طوكيو مع إقليم كوردستان. كما أبدى الوفد إعجابه بمسيرة البناء والتنمية، وما ينعم به الإقليم من أمن واستقرار، مبدياً رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع الإقليم.

من جانبه، ثمّن رئيس الحكومة الدور الياباني البنّاء، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع إقليم كوردستان واليابان، كما أعرب عن امتنانه لمواقف الحكومة اليابانية الداعمة والمساندة.

وعلى صعيد المشهد السياسي، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع العام في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والحراك السياسي الرامي إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وقدّم الوفد الضيف تهانيه لرئيس الحكومة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وإعلان نتائجها.