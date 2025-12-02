مركز العراق لحقوق الإنسان يدعو وزير الصحة لزيارة مستشفى الرشاد وتحسين أوضاع المرضى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعا مركز العراق لحقوق الإنسان وزير الصحة العراقي إلى القيام بزيارة عاجلة لمستشفى الرشاد (الشماعية سابقاً) للاطلاع المباشر على أوضاع المرضى وظروف الرعاية داخل المستشفى.

وقال رئيس المركز، علي العبادي، في بيان، إن المرضى من النساء والرجال في هذا المستشفى "هم بشر مثلنا، ولهم حقوق ينبغي عدم إغفالها"، مؤكداً أن الواقع الحالي للخدمات الصحية في المستشفى "لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان ولا مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالعيش الكريم وتوفير الرعاية الصحية".

وطالب العبادي وزارة الصحة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين البيئة العلاجية والخدمية داخل المستشفى، وضمان احترام حقوق المرضى وتلبية احتياجاتهم وفقاً للمعايير الطبية والإنسانية المعتمدة.