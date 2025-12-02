رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير كندا لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول (ديسمبر) 2025، السفير الكندي لدى العراق كريستوفر بوم.

وشهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية توطيد العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري، كما جرى استعراض مسيرة الإصلاحات التي تقودها حكومة الإقليم في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بجهود ومباحثات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم، جدد رئيس الحكومة تأكيده على أن المرحلة الراهنة قد أفرزت معطيات جديدة، مشدداً على ضرورة أن تكون نتائج الانتخابات هي المعيار والأساس الذي يُركن إليه في تشكيل الحكومة المقبلة.

وشملت محاور الاجتماع الأخرى، إدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خورمور، وكذلك مناقشة مجمل الوضع العام في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات في سوريا ومسار عملية السلام في تركيا.