بشراكة أممية.. كوردستان تدشن مشروع "الصحة الواحدة"

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الدكتور سامان برزنجي، وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة المعروفة بـ "الصحة الواحدة" (One Health)، مسلطاً الضوء على قضايا محورية أبرزها التغير المناخي، مكافحة المخدرات، ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي "الصحة الواحدة" (One Health)؟

أوضح الوزير برزنجي أن هذا المشروع يجري تنفيذه بالتنسيق العالي مع مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية (WHO). وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود لحماية صحة الإنسان، والحيوان، والبيئة ضمن "حزمة واحدة" متكاملة، نظراً للترابط الوثيق بين هذه العناصر وتأثير كل منها على الآخر.

إدارة الأزمات وتجاوز التحديات

وأشار وزير الصحة إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، ورغم التحديات الجسيمة التي واجهتها مثل الحرب على "داعش"، والأزمة المالية، وموجات النزوح الكبيرة، تمكنت من التعامل بنجاح واقتدار مع أزمة جائحة كورونا، عازياً ذلك إلى العمل الجماعي والتنسيق المشترك بين الفرق الحكومية المختلفة.

إجراءات صارمة لمكافحة المخدرات

وفي ملف المخدرات، أكد برزنجي أن القانون رقم (1) لسنة 2020 قد دخل حيز التنفيذ الفعلي. وكشف عن قرب تطبيق نظام جديد للصيدليات، يقضي بمنع صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب "وصفة طبية حمراء"، وذلك بهدف الحد من الاستخدام الخاطئ وغير المشروع لهذه العقاقير.

فوضى "السوشيال ميديا" والمتاجرة بصحة الناس

وفي جانب آخر، حذر الوزير بشدة من مخاطر المعلومات المغلوطة والدعايات الطبية المضللة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. وقال برزنجي: "لقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر لنشر الجهل والمتاجرة بصحة المواطنين". ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف العلاجات والأدوية التي يتم الترويج لها إلكترونياً (أونلاين) دون فحص طبي أو ترخيص رسمي.

التغير المناخي ومقاومة المضادات الحيوية

كما تطرق المؤتمر إلى تداعيات التغير المناخي ومشكلة "مقاومة مضادات الميكروبات"، التي تنشأ نتيجة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، واصفاً إياها بـ "الخطر الصامت" الذي يهدد الأمن الصحي محلياً وعالمياً.

خارطة طريق مستقبلية

وفي ختام المؤتمر، تقرر إعادة هيكلة اللجنة العليا لـ "الصحة الواحدة" لتشمل ممثلين عن كافة الوزارات والنقابات المعنية، بهدف وضع خارطة طريق شاملة لمستقبل القطاع الصحي في إقليم كوردستان.