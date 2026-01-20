منسق التوصيات الدولية والقنصل العام الأردني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسارات الحكم الرشيد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في إقليم كوردستان، السيد زياد بطارسة، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك في مجالات حيوية، لا سيما الصحة والتعليم والتجارة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

كما ناقش الجانبان ملف حقوق الإنسان باعتباره ركيزة أساسية للحكم الرشيد، حيث تم تسليط الضوء على أولويات الإقليم والتقدم المحرز، ومنها تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المكونات، وتعزيز حقوق المرأة، إلى جانب الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع المؤسسات ذات الصلة في المملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم في دعم وتحسين واقع حقوق الإنسان على أساس القيم والمبادئ المشتركة.