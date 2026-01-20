السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وخلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق.

وأكد السوداني على ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة.