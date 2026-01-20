بسبب موجة الصقيع.. تعطيل الدوام الرسمي في 3 أقضية ومناطق جبلية بإدارة سوران

منذ 4 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مشرف إدارة سوران المستقلة، هڵگورد شيخ نجيب، عن تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس في عدد من الأقضية والمناطق التابعة للإدارة المستقلة في إقليم كوردستان، وذلك إثر الموجة القطبية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وحرصاً على سلامة المواطنين من مخاطر الانجماد وتعذر التنقل على الطرق شديدة الوعورة.



وجاء في بيان صادر عن إدارة سوران، أن قرار التعطيل اتُّخذ بعد مشاورات مباشرة مع وزيري الداخلية والتربية في حكومة إقليم كوردستان، لمواجهة التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة الجبلية.

وأوضح البيان أن العطلة تشمل كافة المؤسسات الحكومية في أقضية (چومان، سيدَکان، وميرگەسۆر)، بالإضافة إلى المناطق المرتفعة في قضاءي رواندز وخَلیفان التي تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج وصعوبة في حركة السير.



وفيما يخص المسيرة التعليمية، وجه شيخ نجيب مديريات التربية في المناطق المشمولة بوضع جدول تعويضي مكثف لطلبة المراحل المنتهية (التاسع الأساسي والثاني عشر الإعدادي) فور استقرار الحالة الجوية.

وتتضمن الخطة استغلال أيام السبت لتعويض المناهج الدراسية بحصص أخرى، ضماناً لعدم تضرر الجدول الزمني للطلبة نتيجة الظروف الجوية الطارئة.