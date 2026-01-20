طقس العراق.. أمطار رعدية وتباين في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 6، دهوك 7، أربيل 8، نينوى 9، كركوك والأنبار 10، صلاح الدين 11، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 12، بابل والديوانية والمثنى 13، واسط والنجف الأشرف وذي قار 14، ميسان والبصرة 15".

وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ويكون غائماً ممطراً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى للبلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأشار إلى، أن "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً في أماكن متعددة من البلاد كما تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-6) كم وفي المطر (4-2) كم".

وبين، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".