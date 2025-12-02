وزارة التربية توجّه تعميماً لجميع المدارس بمناسبة يوم علم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي في جميع المدارس، يوم الأربعاء الموافق 17 كانون الثاني 2025، لإقامة مراسم خاصة بمناسبة يوم علم كوردستان، وذلك وفق تعميم رسمي وجّهته إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة، ومديريات التعليم الكوردي في كركوك.

وذكرت الوزارة في تعميمها أن على المدارس الحكومية والأهلية والدولية رفع العلم وتنظيم المراسم في بداية الدوام، ولمدة ساعة واحدة، قبل استئناف الدروس أو الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن إجراء الامتحانات في هذا اليوم لا يشكل عائقاً أمام إقامة مراسم رفع العلم، مشددة على ضرورة البدء بالمراسيم أولاً، ثم الانتقال بعدها إلى الامتحانات أو متابعة الدروس بشكل طبيعي.

وأكدت وزارة التربية أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد رمزية يوم علم كوردستان، وإعطاء المناسبة حضورها الرسمي داخل المؤسسات التعليمية.