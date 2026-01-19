الجيش السوري ينتشر في مناطق بمحافظة دير الزور

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24- بدأ الجيش السوري الاثنين انتشاره في مناطق كانت تحت سيطرة قسد في محافظة دير الزور (شرق)، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس، غداة إعلان دمشق عن اتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية يقضي بوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن "قوات الجيش تبدأ عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

وشاهد مراسل فرانس برس أرتالا عسكرية مؤلفة من عشرات الآليات وهي تقلُ قوات أمنيّة وعسكريّة في طريقها إلى ريف دير الزور الشرقي، التي أخلتها قوات سوريا الديمقراطية فجر الأحد قبيل إعلان الاتفاق.

وأفاد عن صف طويل من السيارات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية انتظرت عبور جسر ضيق فوق نهر الفرات، الذي يفصل المحافظة النفطية إلى جزئين.

وبموجب النصّ الذي نشرته الرئاسة السورية وحمل توقيعي الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يتعين على الإدارة الذاتية "تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا".

وكانت قوات قسد تسيطر على أجزاء واسعة من المحافظتين ذواتي الغالبية العربية، منذ طردها تنظيم الدولة الاسلامية تباعا منهما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وفي دير الزور، تواجدت قوات قسد في المناطق الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بينما انتشرت القوات الحكومية الجديدة عند ضفافه الغربية منذ الإطاحة بالحكم السابق، بما في ذلك مدينة دير الزور.

وتضمّن الاتفاق 14 بندا، نص أولها على وقف إطلاق نار شامل على كافة الجبهات بين القوات الحكومية والكوردية، بعيد تصعيد عسكري بين الطرفين بدأ الشهر الحالي في مدينة حلب وتوسّع باتجاه شرق البلاد. وعلى وقع التصعيد، سحبت قوات سوريا الديمقراطية قواتها من مناطق واسعة في محافظات حلب والرقة ودير الزور.