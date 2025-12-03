الأكبر في العالم.. افتتاح القنصلية الأمريكية في أربيل اليوم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في مراسم رسمية، سيتم افتتاح المبنى الجديد لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في أربيل، اليوم الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2025، والتي تُعتبر أكبر قنصلية لذلك البلد على مستوى العالم.

وفقاً للمعلومات، سيتم افتتاح المبنى الجديد رسمياً من قبل مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد.

المشروع الذي تم وضع حجر أساسه في السادس من تموز 2018، بلغت تكلفته أكثر من 795 مليون دولار، وتم بناؤه على مساحة 51 فداناً (206 آلاف متر مربع).

مجمع القنصلية ليس مجرد مبنى إداري، بل تم تصميمه كمدينة صغيرة ويضم المكتب الرئيسي، أماكن إقامة الموظفين، أماكن إقامة فرق الأمن والزوار، متجر وموقف سيارات، كما تم تخصيص مساحة واسعة للمناطق الخضراء.

ووصل نائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريغاس، الاثنين إلى العراق في زيارة رسمية تشهد افتتاح قنصلية الولايات المتحدة في أربيل. وفي وقت سابق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن ريغاس يجري جولة تشمل تركيا والعراق وإسرائيل خلال الفترة ما بين 27 تشرين الثاني و5 كانون الأول.

وخلال لقاء ريغاس بوزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد، اليوم، نوه حسين بـ "قرب افتتاح القنصلية الأميركية في أربيل، وما تمثله من خطوة تعزز التعاون الدبلوماسي بين البلدين”، مؤكداً “ضرورة إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في محافظة البصرة".

في 6 تموز 2018، أُرسي الحجر الأساس لمبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، والتي تقع على طريق مصيف صلاح الدين، بمساحةٍ إجمالية تبلغ 206 آلاف متر مربع. وتعمل شركة EYP الأميركية على بناء القنصلية الجديدة، ومن المقرر توظيف نحو 1000 شخص ضمن مجالات مختلفة.

ويضم المبنى الجديد أحدث الأنظمة الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام الطاقة الشمسية والنظيفة لتوليد الكهرباء، إلى جانب نظام حماية وأمن تحت الأرض، والحماية من الهجمات الجوية والصاروخية، وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وتتألف القنصلية الجديدة من عدة مبانٍ ومكاتب، فضلاً عن مساحة خضراء كبيرة ومواقف للسيارات، وتُعدّ أكبر قنصلية أميركية في العالم.

ويمتلك العراق سجلين دبلوماسيين أميركيين، الأول بوجود أكبر سفارة للولايات المتحدة في بغداد بمساحة تقدّر بـ440 ألف متر مربع، والثاني افتتاح أكبر قنصلية في العالم في أربيل.

وقد واجه المشروع عدة تأخيرات بسبب جائحة كورونا والمخاوف الأمنية وتعديلات في نطاق التنفيذ.