العراق غير مشمول.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أوقفت الولايات المتحدة، اعتبارًا من اليوم، طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة "مثيرة للقلق" مدرجة في إعلان رئاسي صدر في يونيو/ حزايرن، وذلك وفقًا لمذكرة سياسة صدرت، الثلاثاء بالتوقيت المحلي، عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

وتعتزم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية "تعليق طلبات المزايا المعلقة" للأفراد من هذه الدول "بانتظار مراجعة شاملة، بغض النظر عن تاريخ الدخول"، وفقًا للمذكرة.

وتشمل الدول الـ 19 أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

كما تُعلّق المذكرة جميع طلبات اللجوء، بغض النظر عن جنسية صاحب الطلب، ريثما تُجرى مراجعة شاملة.

وكان مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تُعلّق جميع قرارات اللجوء مؤقتًا "حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الأمني ​​إلى أقصى درجة ممكنة".

وتُلزم المذكرة بإجراء عملية "إعادة مراجعة شاملة"، تشمل مقابلات مُحتملة متعددة لتقييم "التهديدات المُحتملة للأمن القومي والسلامة العامة".

وتُطبّق عملية "إعادة المراجعة" تحديدًا على الأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني 2021 أو بعده، وهو اليوم الذي تولى فيه الرئيس جو بايدن منصبه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر خبر الإيقاف المؤقت.

وتأتي المذكرة بعد أيام قليلة من إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وكان المُشتبه به في إطلاق النار، وهو مواطن أفغاني، قد عمل سابقًا مع الجيش الأمريكي في أفغانستان، ثم أُعيد توطينه في ولاية واشنطن في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وحصل لاحقًا على حق اللجوء في ظل إدارة ترامب.