الذهب يستقر بعد التراجع .. وترقب لبيانات أمريكية تحدد مسار الفائدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها 1% الجلسة السابقة، إذ واصل تحسن أداء الأسهم وصعود عوائد السندات الضغط على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.

المعدن الأصفر استقر في المعاملات الفورية عند 4207.5 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4239.5 دولار للأوقية.

تظهر أداة "فيد ووتش" أن الأسواق تتوقع بنسبة 89% أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر، وأشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد، ما عزز رهانات الأسواق على الخفض في اجتماع 10 ديسمبر، ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضا بيانات مهمة، من بينها تقرير عن الوظائف لشهر نوفمبر سيصدر اليوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المقرر نشره يوم الجمعة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعلن عمن سيختاره لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في أوائل 2026.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 58.32 دولار، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1631.10 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.6% إلى 1458.83 دولار.