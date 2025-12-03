دانة غاز تعلن عودة الإنتاج في كورمور إلى المستوى الطبيعي

بعد تنفيذ تدابير أمنية معززة من قبل حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة دانة غاز عودة الإنتاج في منشأة كورمور في إقليم كوردستان إلى مستوياته الطبيعية عقب الهجوم الذي وقع مؤخرا.

وقالت دانة غاز، خلال إحاطة: "جاء هذا الاستئناف بعد تنفيذ تدابير أمنية معززة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق والحكومة الاتحادية، الذين نتوجه إليهم بالشكر".

وأكدت دانة غاز وشركاؤها التزامهم بسلامة موظفيهم ومنشآتهم، ودعم توليد الكهرباء وتوفير الغاز البترولي المسال لشعب إقليم كوردستان والعراق.

يُذكر أن حقل كورمور، الذي تديره شركة "دانة غاز" الإماراتية بالشراكة مع "نفرتيتي الهلال للبترول"، يعد أحد أكبر حقول الغاز في الإقليم، وقد تعرض لسلسلة هجمات منذ عام 2022، كان آخرها الهجوم الصاروخي أواخر الشهر الماضي.