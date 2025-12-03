طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من الجمعة

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 3 كانون الاول 2025، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتوقعت الهيئة بحسب البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 17، دهوك ونينوى 19، أربيل وديالى وكركوك 20، صلاح الدين 21، بغداد والأنبار 22، واسط وكربلاء المقدسة والمثنى 23، النجف الأشرف والبصرة والديوانية وميسان وبابل 24، وذي قار 25".

وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

وأشار إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع البيان، أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".