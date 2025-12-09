دعماً للمنتج المحلي.. زراعة أربيل تفرض إجراءات صارمة على بيع المنتجات المستوردة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن هێمن سعيد موراد، المدير العام للزراعة في أربيل، خلال تصريح لكوردستان24، أنه من أجل حماية المنتجات المحلية ولدعم أكبر لجهود الفلاحين في كوردستان، اتخذت المديرية العامة للزراعة في أربيل إجراءات قانونية صارمة.

وقال: في هذا الإطار، تم إغلاق ثلاثة مراكز لبيع الخضار والفواكه في سوق علوة أربيل، وذلك بعد أن تبين أنهم عرضوا منتجات مستوردة في السوق خلافاً للتعليمات وقاموا ببيعها.

وأضاف: فرق الرقابة ستستمر في عملها لمنع أي نوع من المخالفات التي قد تضر بمنتجات فلاحينا.