الذهب مستقر وسط توقعات بتبني الفيدرالي دورة تسيير نقدي أبطأ من المتوقع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع في اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم.

سعر المعدن الأصفر استقر في المعاملات الفورية عند 4187 دولارات للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4216 دولارات.

كبير محللي السوق في "أواندا" كيلفن وونغ قال "المستثمرين يُعيدون ترتيب مراكزهم بشكل كبير قبل اجتماع المركزي الأمريكي، مضيفا "في وقت سابق من هذا الشهر، أشار جيروم باول رئيس البنك إلى توجيهات متشددة إزاء خفض أسعار الفائدة خلال مؤتمره، لذا يعيد المستثمرون في سوق السندات الأمريكية النظر في مراكزهم".

لامست عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى لها في شهرين ونصف أمس الاثنين، ويزيد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

يتوقع المحللون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مصحوبا بتوجيهات وتوقعات تشير إلى مستوى مرتفع من الشروط لمزيد من التيسير النقدي في العام المقبل.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر التضخم الأمريكي المقياس المُفضل لدى الفيدرالي، جاء متوافقا مع التوقعات بينما تحسنت ثقة المستهلكين في ديسمبر، وسجلت وظائف القطاع الخاص أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف العام، لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات.

تشير أداة "فيدووتش" إلى أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة بـ 87% لخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع 10 ديسمبر، انخفاضا من 90% أمس الاثنين، وترتفع الأصول التي لا تدر عائدا كالذهب في ظل انخفاض الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 58.10 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 59.32 دولار يوم الجمعة، وارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 1650.20 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.4% إلى 1471.25 دولار.



المصدر.. رويترز