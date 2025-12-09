مستشار ترامب لكوردستان24: يجب نزع سلاح الميليشيات في العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تسمح ببقاء السلاح بيد الجماعات في العراق، مشيراً إلى أنهم سيتخذون كافة السبل لتحقيق ذلك، حتى لو وصل الأمر إلى مرحلة فرض العقوبات.

وقال غابرييل صوما، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس الأمريكي، خلال مداخلة له في نشرة أخبار كوردستان24، إن الرئيس ترامب وإدارته طالبوا العراق بنزع سلاح الجماعات المسلحة، مؤكداً أنه لن يُسمح بعد الآن ببقاء السلاح بيد تلك الجماعات.

وأضاف صوما: "أمام الولايات المتحدة خيارات متعددة لإجبار العراق على نزع سلاح هذه الميليشيات، ومن ضمنها فرض عقوبات مشابهة لما جرى في لبنان بهدف نزع سلاح حزب الله".

وأشار عضو الهيئة الاستشارية لترامب إلى أن واشنطن قدمت الدعم للعراق في حربه ضد الإرهاب، وبالتالي يتوجب على العراق أيضاً القيام بواجباته.

وشدد صوما على أن هدف الولايات المتحدة هو تقدم العراق وازدهاره، مبدياً استعداد الإدارة الأمريكية لتقديم أي مساعدة تلزم الحكومة العراقية لنزع سلاح تلك الجماعات، لأن بقاء السلاح بيدها يشكل تهديداً للمواطنين العراقيين.

وفي سياق متصل، تطرق غابرييل صوما إلى دور "مارك سافايا"، موضحاً أنه ليس مجرد ممثل اعتيادي، بل إن تصريحاته مدعومة من الرئيس ترامب ويحظى بثقته الكاملة.

الجدير بالذكر أن ترامب كان قد أعلن سابقاً تأييده للاستقرار في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية للسيطرة على هذه الجماعات قد بدأت بالفعل، خاصة بعد أن استهدف قسم منها في الفترة الماضية القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا.