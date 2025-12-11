ترامب "مستاء للغاية" من مواقف كييف وموسكو حيال خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مستاء للغاية" من أوكرانيا وروسيا، مشدّدة على أنه يريد راهنا "أفعالا" لوضع حد للحرب.

وصرحت كارولاين ليفيت لصحافيين إن "الرئيس مستاء للغاية من المعسكرين المتحاربين، وسئم عقد اجتماعات تقتصر الغاية منها على الاجتماع"، مضيفة "لم يعد يريد كلاما، إنه يريد أفعالا. يريد لهذه الحرب أن تنتهي".

واوضحت المتحدثة أن "موفده (ستيف) ويتكوف وفريقه يواصلون المباحثات مع المعسكرين في الوقت الذي نتحدث فيه".

وكان ترامب أعلن الأربعاء أن القادة الأوروبيين يرغبون في عقد اجتماع حول أوكرانيا نهاية هذا الأسبوع، من دون أن يؤكد أي مشاركة أمريكية فيه.

وقالت ليفيت "إذا كان ثمة فرصة حقيقية لتوقيع اتفاق سلام، وإذا شعرنا بأن هذه الاجتماعات تستحق أن يكرس أحد من الولايات المتحدة وقتاً لها نهاية هذا الأسبوع، عندها سنرسل ممثلا" لواشنطن.

وخلصت "ما زلنا غير واثقين بإمكان الوصول إلى سلام حقيقي، وما إذا كنا قادرين فعلا على الدفع بالأمور قدما".

من جهتها، أعلنت كييف الاربعاء أنها سلمت الولايات المتحدة نسختها المعدلة من الخطة الأمريكية الهادفة الى إنهاء الحرب مع روسيا.

المصدر: فرانس برس