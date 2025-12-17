"العلم هو الوجود".. مثقفون كورد يستذكرون تضحيات "يوم العلم"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في حديث خاص لـ كوردستان24، تزامناً مع يوم علم كوردستان الذي يحتفل به في 17 من كانون الاول من عام، استعرض الكاتب الكوردي فؤاد محمد سراج المكانة الوجدانية والتاريخية التي يحتلها العلم في الذاكرة الجمعية للكورد، واصفاً إياه بأنه "وثيقة وجود" و"مانيفستو" (بيان) للهوية الكوردية.

استهل "سراج" حديثه باستحضار أبيات مؤثرة للشاعر الكوردي الراحل (كامران موكري)، والتي تخاطب الأم الكوردية قائلاً: "يا أماه لا تبكي.. وخذي سلاحي، فصدري إما للرصاص وإما لوسام العلم".

وأكد الكاتب أن هذه الأبيات تختزل الحقيقة بأن الشهادة في سبيل الوطن هي في جوهرها شهادة لأجل بقاء هذا العلم مرفوعاً.

وفي سياق المقارنة مع شعوب العالم، أشار سراج إلى أن الكورد، كأي أمة أخرى، يمتلكون الحق في الفخر برايتهم القومية.

وقال: "حتى وإن لم يمتلك الشعب الكوردي دولته المستقلة أو كيانه السياسي الكامل بين الأمم، فإننا ننظر إلى دول العالم وكيف تتباهى بأعلامها، ومن واجبنا نحن أيضاً أن نفتخر بعلمنا ونعتز به".

وعاد الكاتب بذاكرته إلى الوراء، وتحديداً إلى السابع عشر من كانون الأول عام 1950، مستذكراً تاريخ ولادته في مثل هذا اليوم في منطقة "جوارباخ" بمدينة السليمانية، حيث وصف ذلك اليوم بأنه كان "يوم هطول الثلوج بكميات كبيرة في المدينة".

ويرى سراج أن العلم يتجاوز كونه قطعة قماش؛ فهو "تعبير عن الكينونة والوجود، وعن الاستقلالية والحرية".

وأضاف أن كل لون من ألوان العلم يحمل "سمة خاصة، وروحاً، وشعوراً دفيناً ومخاضاً عميقاً" يعيش في وجدان الإنسان الكوردي.

وفي نقطة لافتة، اعتبر الكاتب أن عظمة علم كوردستان وقدرته الرمزية تتجلى من خلال رد فعل الأعداء تجاهه.

وأوضح قائلاً: "لطالما اعتبرت العلم قوة هائلة ورمزاً جميلاً للكوردايتي (الروح القومية)، والدليل على ذلك هو أن المحتلين والخونة وكل من يعادي الكرد، يصبون جام غضبهم ومقتهم على علم كوردستان تحديداً".

واختتم الكاتب حديثه بالإشارة إلى أن العلم كان دائماً "رمز الأمة" ورمزها لدى النخبة المثقفة والشعراء.

واستعرض قائمة من عمالقة الشعر الكوردي الذين تغنوا بالعلم وجعلوه محوراً لقصائدهم، بدءاً من شيركو بيكس، وكوران، وعبد الله بشيو، وجلال ملكشا، وصولاً إلى الكلاسيكيين مثل ملاي جزيري، وأحمد خاني، وحمدي.

واستشهد في الختام بمقولة للشاعر عبد الله بشيو تؤكد أنه "من لا يملك أرضاً حرة.. لا يملك شمساً ولا سماءً".