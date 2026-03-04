علي لاريجاني: مقتل أكثر من 500 جندي أميركي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني انتقادًا حادًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، متسائلًا عما إذا كان شعار "أمريكا أولًا" ما زال قائمًا أم أنه تحوّل إلى "إسرائيل أولًا".

وكتب لاريجاني عبر حسابه على منصة "إكس": "أدخل ترامب الشعب الأميركي في حرب ظالمة مع إيران نتيجة اندفاعات نتنياهو وتصرفاته الهزلية".

وأضاف: "فليحاسب نفسه اليوم: بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأميركية خلال هذه الأيام القليلة، هل ما زال الشعار "أمريكا أولًا"، أم أصبح "إسرائيل أولًا؟".

وتابع لاريجاني قائلًا: "إن القصة لم تنته بعد، وإن استشهاد الإمام خامنئي سيكون له عليكم ثمن باهظ بإذن الله".

بالتوازي، أعلن نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة فرض حظر على عبور جميع السفن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية ومراكب الصيد، وذلك على خلفية التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، توعد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بتكثيف الضربات على إيران، مشيرًا إلى أنه "بعد أربعة أيام من بدء العملية العسكرية لا نزال في بداية طريق المعركة".

لافتًا إلى وجود مخزون كافٍ من الذخائر لهذه الحرب، إضافة إلى تعويض أي نقص في الإمدادات بشكل فوري، مع وصول المزيد من المقاتلات والجنود.

تأتي هذه التطورات في اليوم الخامس من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي انطلقت في 28 شباط الماضي بسلسلة غارات جوية أسفرت عن مقتل عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

فيما تواصل طهران تنفيذ هجمات انتقامية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية استهدفت إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.