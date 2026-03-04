الرئيس الإيراني لقادة المنطقة: سعينـا للدبلوماسية والحرب فُرضت علينا

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في تدوينة باللغة العربية، أن طهران سعت عبر القنوات الدبلوماسية لتجنب الحرب، إلا أن ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي-الصهيوني" لم يترك لبلاده خياراً سوى الدفاع عن النفس.

مشدداً على أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً ميدانياً خطيراً، حيث بدأت إيران بشن سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عدة دول خليجية، من بينها الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت، بدعوى ضرب المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية ردًا على العمليات الجوية التي تشنها واشنطن وتل أبيب ضدها.

وأدت هذه الاعتداءات الإيرانية إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في البنى التحتية والمرافق الحيوية بدول المنطقة.

حيث سجلت السلطات في الإمارات وقوع إصابات واندلاع حرائق في مناطق حيوية بدبي وأبوظبي نتيجة سقوط شظايا الاعتراضات الصاروخية، كما تم استهداف منشآت طاقة وموانئ ومطارات دولية، مما تسبب في تعليق مؤقت لحركة الطيران والملاحة البحرية.

وفي السعودية، تعرض محيط السفارة الأمريكية في الرياض ومواقع نفطية لهجمات مماثلة.

بينما أعلنت الكويت والبحرين عن أضرار في منشآت عسكرية ومدنية.

وتؤكد طهران أن استراتيجيتها تهدف إلى الضغط على واشنطن من خلال استهداف وجودها الاقتصادي والعسكري في الخليج، محذرة من أنها ستواصل ضرب "المراكز الاقتصادية" في المنطقة إذا ما استمرت الهجمات على أراضيها.