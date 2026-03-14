باريس تنفي وجود "خطة فرنسية" لإنهاء الحرب في لبنان

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم السبت، الأنباء المتداولة حول وجود "خطة فرنسية" محددة لوقف الحرب المستمرة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، وذلك في رد رسمي على تقارير إعلامية أشارت إلى وجود مبادرة من باريس لإنهاء النزاع.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن الدور الفرنسي يقتصر على دعم انفتاح السلطات اللبنانية على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، مع عرض باريس لتسهيل هذه العملية. وشدد البيان على أن تحديد جدول أعمال أي مفاوضات مستقبلية هو شأن سيادي "يعود للطرفين، وفقط للطرفين".

ويأتي هذا النفي الفرنسي عقب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، زعم فيه أن باريس أعدت مقترحاً لإنهاء الحرب يتضمن بنوداً "حساسة"، من بينها اعتراف لبنان بإسرائيل، مشيراً إلى أن المقترح يخضع حالياً للمراجعة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفقاً لما أورده "أكسيوس"، فإن المسودة المقترحة تهدف إلى إطلاق مفاوضات لبنانية-إسرائيلية برعاية فرنسية وأميركية، تفضي إلى "إعلان سياسي" خلال شهر واحد، ليكون تمهيداً لاتفاق دائم لـ "عدم الاعتداء" بين الجانبين. كما تضمن المقترح المزعوم إعادة تموضع الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي دخلتها منذ بدء المواجهات الحالية.

وفي ختام بيانها، جددت الخارجية الفرنسية التأكيد على أن باريس لا تطرح "مشروعاً خاصاً بها"، بل ينصب تركيزها على دعم أي مسار دبلوماسي يمهد الطريق أمام الحوار المباشر بين الجانبين لإنهاء الأزمة.