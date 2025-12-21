ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يصل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الأحد إلى الإمارات لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك وللقاء عدد من المسؤولين في هذا البلد الذي تأمل باريس تعزيز التعاون معه ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.

ويصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح الأحد برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، ويلتقي عددا من المسؤولين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، ولا سيما "في مجال الأمن والدفاع".

وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، طلبت وزارة العدل الفرنسية من الإمارات تسليمها 15 مطلوبا في قضايا تهريب مخدرات.

وتشتبه فرنسا في انتقال بعض كبار تجار المخدرات إلى دبي حيث استحوذ بعضهم على مجموعة كبيرة من الأملاك.

وتنتشر في الإمارات قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وقاعدة جوية وفي معسكر إماراتي، وهم ضمن عملية "شمال" في إطار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وضمن العملية الأوروبية لحماية التجارة البحرية من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن "أسبيدس".

ودرجت العادة أن يمضي الرئيس الفرنسي أياما من عطلة الميلاد مع قوات منتشرة في الخارج.

وفي العام الماضي، أمضى ماكرون عطلة الميلاد مع قوات بلده المنتشرة في جيبوتي، وفي العام الذي سبقه في الأردن.

