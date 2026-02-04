العلاق ينفي تهديداً أمريكياً بتجميد أموال العراق في حال عودة المالكي

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفى محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، صحة ما أوردته وكالة بلومبيرغ بشأن تلقيه إبلاغاً من وزارة الخزانة الأمريكية يفيد بالتوجه نحو تجميد الدولار وعائدات النفط العراقي في حال تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء.

وقال العلاق، في رسالة بعثها إلى بلومبيرغ، إن المسؤولين الأمريكيين لم يبلغوه بأن عودة المالكي إلى السلطة ستؤثر على وصول العراق إلى حساباته المالية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن المحادثات التي جرت مع الجانب الأمريكي كانت ذات طابع “فني بحت”، ولم تتطرق إلى أي قضايا سياسية أو أبعاد أخرى.