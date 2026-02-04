أسعار النفط ترتفع وسط تقييم السوق لاحتمالات اضطراب الإمدادات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً اليوم الجمعة بعد أن كثفت الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي على شحنات النفط الفنزويلي ونفذت ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب نيجيريا بناء على طلب من حكومة أبوجا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1% إلى 62.3 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أيضاً إلى 58.4 دولار للبرميل.

وفنزويلا ونيجيريا من أكبر منتجي النفط. ورغم أن حقول النفط النيجيرية تقع بشكل رئيسي في جنوب البلاد فإن الضربات الجوية تزيد من المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لـ "رويترز".

وكلف البيت الأبيض القوات العسكرية الأميركية بالتركيز على فرض حظر على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، مما يشير إلى أن واشنطن تركز حالياً على استخدام الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية للضغط على كراكاس.

وقال تونج تشوان، المحلل لدى "جالاكسي فيوتشرز": بسبب إغلاق عطلة عيد الميلاد، يظل نشاط السوق في نهاية العام ضعيفاً نسبياً.

وصارت الاضطرابات في جانب الإمدادات المحرك الرئيسي لأسعار النفط. ورغم ذلك، تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في وقت يدرس فيه المستثمرون آفاق النمو الاقتصادي الأميركي ويقيّمون احتمالات اضطراب الإمدادات بما في ذلك من فنزويلا.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بنحو 16% و18% على التوالي هذا العام، في أكبر تراجع لهما منذ أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب على النفط.

ومن المتوقع أن تتجاوز الإمدادات الطلب في العام المقبل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية يوم الاثنين، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.

ومن المفترض أن توفر البيانات صورة عن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.