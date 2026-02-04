سفين دزيي: حكومة إقليم كوردستان تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات الألمانية

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- استقبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزەیي، اليوم الأربعاء، وفداً تجارياً واقتصادياً ألمانياً رفيع المستوى، مؤكداً سعي الإقليم لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب الاستقبال، أعرب دزەیي عن شكره للقنصل العام الألماني في أربيل على تنسيق وتنظيم هذه الزيارة، التي تضم ممثلين عن مجموعة واسعة من الشركات الألمانية الكبرى، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري في الإقليم.

وصرح دزەیي قائلاً: "إن رؤية حكومة إقليم كوردستان ترتكز دائماً على تنويع الموارد الاقتصادية، وأبوابنا مفتوحة أمام جميع الدول والشركات التي ترغب في العمل والاستثمار، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة"، مشدداً على أن الحكومة توفر كافة التسهيلات الإدارية والقانونية اللازمة للشركات الأجنبية لضمان بيئة استثمارية ناجحة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الألماني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في الإقليم. وأبدى دزەیي تفاؤله بأن تشكل هذه الزيارة "ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية الاقتصادية في كوردستان وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين".

كما استذكر مسؤول دائرة العلاقات الخارجية الدور المحوري لألمانيا في دعم الإقليم، قائلاً: "لطالما كانت ألمانيا سنداً قوياً لإقليم كوردستان، وخاصة في فترات الأزمات وخلال الحرب ضد تنظيم داعش".

وفي ختام حديثه، أشار دزەیي إلى دور الجالية الكوردية المقيمة في ألمانيا، واصفاً إياها بـ "الجسر الحيوي" الذي يربط بين البلدين، ومثمناً مساهماتهم الفاعلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يصب في مصلحة تقوية العلاقات الثنائية.