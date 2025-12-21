القنصل الأردني في أربيل يهنئ إقليم كوردستان والعراق بالأعياد ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية الجديدة، تقدم زياد عيسى البطارسة، القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في أربيل، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب إقليم كوردستان، وإلى الشعب العراقي.

وأعرب البطارسة في بيان تهنئة، عن أمله في أن يحمل العام الجديد في طياته مزيداً من الأمن والاستقرار والرفاه للجميع، مبتهلاً إلى الله أن يكون عاماً حافلاً بالإنجازات والتقدم لجمهورية العراق الاتحادية وإقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، شدد القنصل العام على عمق واعتزاز المملكة الأردنية الهاشمية بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمعها مع العراق.

مؤكداً على المكانة الخاصة التي يحظى بها إقليم كوردستان في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية.

كما أكد السفير البطارسة حرص المملكة الدائم، بتوجيهات من القيادة الهاشمية، على مواصلة تعزيز آفاق التعاون الثنائي ورفع مستوى التنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تعزيز دعائم الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة برمتها.

واختتم القنصل الأردني تهنئته بتجديد الأمنيات بأن يسود السلام والوئام كافة ربوع المنطقة، متمنياً للجميع عاماً سعيداً ملؤه النجاح والخير والبركات.