اهتمام إعلامي مصري واسع بزيارة مسرور بارزاني إلى مصر

أربيل (كوردستان24)- حظيت زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى العاصمة المصرية القاهرة، ولقاؤه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باهتمام واسع ولافت من الصحافة ووسائل الإعلام المصرية، في مشهد عكس عمق العلاقات التاريخية والسياسية التي تربط مصر بإقليم كوردستان والعراق عموماً.

وتصدّرت أخبار الزيارة الصفحات الأولى للمواقع الإخبارية المصرية الكبرى، من بينها الأهرام، اليوم السابع، الوطن، الدستور، وصوت الأمة، إلى جانب تغطية تلفزيونية مكثفة عبر عدد من القنوات، أبرزها قناة الحياة. واتسمت التغطية بالسرعة والدقة، حيث جرى نشر الأخبار فور مراسم الاستقبال الرسمي، مع التركيز على رمزية اللقاء ودلالاته السياسية.

ركزت التغطيات الصحفية على جملة من الرسائل السياسية الجوهرية التي حملها اللقاء، وفي مقدمتها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل والمستمر لوحدة العراق وسلامة أراضيه، وهو ما أبرزته صحيفتا صوت الأمة واليوم السابع بشكل خاص.





كما سلطت التقارير الضوء على مستوى التعاون الأمني القائم بين المؤسسات المصرية وسلطات إقليم كوردستان، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

من جهتها، نقلت بوابة الأهرام إشادة رئيس حكومة إقليم كوردستان بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة العربية، مؤكدةً أن القاهرة تمثل شريكاً مهماً في دعم الأمن والتنمية.

وبرز الجانب الاقتصادي بقوة في تغطية صحيفة اليوم السابع، التي عنونت:

"السيسي يدعو حكومة كوردستان للاستفادة من الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات"، في إشارة إلى رغبة مصر في نقل خبراتها التنموية والعمرانية إلى إقليم كوردستان.

كما تناولت الصحف المصرية دعوة الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل الإقليم، وهو ما من شأنه أن يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين.

وعلى الصعيد البصري، نشرت صحيفة الأهرام عبر حسابها على منصة (X – تويتر سابقاً) صوراً تُظهر حفاوة الاستقبال ودفء اللقاء، ما ترك انطباعاً إيجابياً لدى الرأي العام المصري والعربي حول متانة العلاقة بين الجانبين.

كما استخدمت معظم المواقع الإخبارية صور المصافحة الحارة بين الرئيس السيسي ومسرور بارزاني، إلى جانب صور الوفدين المرافقين، في دلالة على جدية المباحثات والملفات المطروحة للنقاش. وبدورها، أبرزت قناة الحياة أهمية الوفد المرافق لرئيس حكومة الإقليم في شريطها الإخباري.

يمكن القول إن اهتمام الصحافة المصرية بهذه الزيارة لم يقتصر على تغطية بروتوكولية، بل جاء في إطار تغطية استراتيجية هدفت إلى: التأكيد على الدور المصري الداعم لاستقرار العراق بكافة مكوناته. مع فتح آفاق جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي مع إقليم كوردستان. بالاضافة الى إبراز مستوى التقدير المتبادل بين القيادة المصرية وقيادة إقليم كوردستان العراق.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم السبت 20 كانون الأول (ديسمبر) 2025، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.