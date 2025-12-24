إصابة شرطيَين في "حادثة" في موسكو قرب موقع قُتل فيه جنرال روسي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصيب شرطيان في موسكو ليل الثلاثاء الأربعاء في "حادثة" قرب الموقع الذي قُتل فيه جنرال روسي هذا الأسبوع، وفق ما أفادت السلطات، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.

وأفادت أجهزة التحقيق التابعة للجنة التحقيق على تلغرام بوقوع "حادثة في جنوب موسكو أسفرت عن إصابة عنصرين من شرطة المرور".

وذكر المصدر نفسه أن عملاءه كانوا يعاينون المباني وفيديوهات التقطتها كاميرات المراقبة.

وفُرض طوق أمني مكثف في المنطقة وفقا لصور بثها التلفزيون الروسي الذي أفاد نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار قرابة الساعة 01,30 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (22,30 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

ووقعت الحادثة في شارع قريب من ذاك الذي قُتل فيه الجنرال فانيل سارفاروف الذي كان يرأس قسم التدريب العملياتي داخل هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، الاثنين في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، قتل العديد من الجنرالات الروس والمسؤولين المحليين والشخصيات العامة الداعمة للهجوم بانفجارات وقعت في الأراضي الروسية وفي الجزء المحتل من أوكرانيا. وقد أعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.

AFP