المرصد السوري: هجمات متصاعدة لـ داعش توقع 11 قتيلًا وتصيب 22 من "قسد" خلال كانون الأول

أربيل (كوردستان24)- وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال كانون الأول سلسلة هجمات نفذتها خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظتي دير الزور والحسكة، مستهدفة عناصر قوات سوريا الديمقراطية والمرافق النفطية والعسكرية.

وأسفرت هذه العمليات عن سقوط 11 قتيلًا وإصابة 22 آخرين، بينهم قياديون وعسكريون، ما يعكس استمرار التهديد الأمني المتنامي للتنظيم ضمن مناطق سيطرة "قسد".

ووفقاً لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقط وثق 13 عمليات منذ مطلع الشهر، أسفرت عن مقتل وإصابة 11 توزعت على الشكل التالي:

_1 عملية في الحسكة، أسفرت عن مقتل عنصرين من "قسد".

_12 عملية في دير الزور، أسفرت عن مقتل 2 من التنظيم و3 عناصر من "قسد" بينهم قيادي، وإصابة 6 من العسكريين بينهم قيادي و1 من التنظيم.

فيما يلي التفاصيل:

_6 كانون الأول، فتح مسلحان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من على دراجة نارية كانا يستقلانها، النار على سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية على طريق أبو فاس- المالحة بريف الحسكة، مما أدى لمقتل عنصرين من “قسد”، فيما استنفرت القوى الأمنية المتواجدة في المنطقة وسيرت دوريات لملاحقة الخلايا.

_7 كانون الأول، هاجمت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تزامناً مع مرورها في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصرين، فصلاً عن أضرار مادية.

_7 كانون الأول، شن مسلحون ينتمون لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الرشاشة على مقر عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون تسجيل خسائر بشرية.

_9 كانون الأول، هاجم مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين وفرار الآخران، تاركين وراءهما دراجة نارية كانوا يستقلونها “الثلاثة”، فيما أصيب عنصر من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة.

ويأتي هذا الهجوم في وقت يزداد فيه نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور، ما يعكس استمرار التهديد الأمني المتنامي في المنطقة.

_9 كانون الأول، استهدف مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” صهريج نفط على طريق ذيبان بريف ديرالزور الشرقي ، بإطلاق عيارات نارية مباشرة تجاهه، ما أدى إلى احتراق الصهريج بشكل كامل.

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع إصابات بشرية.

_13 كانون الأول، قتل مهاجم من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية وأصيب آخر في هجوم مسلح نفذه مسلحون تابعون للتنظيم على سيارة تقل قياديًا في قسم العلاقات التابع لقوات سوريا الديمقراطية مما أدى إلى مقتل القيادي أيضا متأثرا بجراحه، بالقرب من جسر القطار في بلدة الطكيحي بريف دير الزور.

-23كانون الأول، استهدف مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالأسلحة الرشاشة، آليتين “صهريج وسيارة” لتجار ومستثمري النفط، أثناء توجه السيارة والصهريج إلى بادية رويشد بريف دير الزور “مناطق الإدارة الذاتية” لشراء مواد نفطية.

-23كانون الأول، قامت خلايا التنظيم باستهداف حاجزٍ لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة للإدارة الذاتية في قرية الطيانة بالأسلحة الرشاشة. وردّ عناصر الحاجز على مصدر النيران دون وقوع خسائر بشرية.

-هذا وتبنى التنظيم استهدافاً لصهريج نفطي قرب حقل العزبة النفطي بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى تضرر الصهريج دون ورود معلومات عن إصابات.

-23كانون الأول، قتل عنصر من “قسد”، بعد استهدافه بعدة طلقات نارية من قبل مسلحين من خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية” في مدينة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

-24كانون الأول، نفذت خلايا تنظيم الدولة الإسلامية عملية اغتيال استهدفت عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية أمام منزله في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتله على الفور.

-26كانون الأول، فتح مسلحان من خلايا “التنظيم”، من على دراجة نارية كانا يستقلانها النيران من سلاح رشاش، على نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مبنى البريد ببلدة ذيبان شرقي دير الزور.

-26كانون الأول، استهدف مسلحان من خلايا “التنظيم”، كانا يستقلان دراجة نارية، نقطة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في قرية مراط بريف دير الزور الشمالي، باستخدام قنبلة صوتية، دون أن يسفر الهجوم عن أي إصابات بشرية،

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان