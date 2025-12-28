الثلوج تشل حركة المرور في منفذ كيلي الحدودي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت قائمقامية قضاء "بشدر" تنبيهاً عاجلاً للمواطنين والتجار والسياح، أعلنت فيه عن إيقاف حركة المرور والتبادل التجاري في منفذ "كيلي" الحدودي من كلا الجانبين، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 كانون الأول /ديسمبر 2025.

وجاء هذا القرار نتيجة لتساقط الثلوج الكثيف الذي تسبب في عرقلة حركة السير، وحرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت القائمقامية المواطنين إلى تجنب الاقتراب من منطقة المنفذ أو الطرق الجبلية الوعرة في القضاء، وذلك لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام فرق صيانة الطرق والجسور للقيام بمهامها في تنظيف وفتح المسارات المغلقة.

