بالفيديو.. بسبب الانهيارات الصخرية والضباب.. إغلاق طريق "هيبة سلطان" الاستراتيجي أمام حركة المرور

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدت موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من إقليم كوردستان، ليلة أمس، إلى توقف حركة السير تماماً على طريق جبل "هيبة سلطان" الحيوي، إثر وقوع انهيارات صخرية كبيرة وتراكم الأنقاض على المسار الرئيسي الذي يربط بين قضاء كويسنجق وإدارة رابرين.

وأفاد مراسل كوردستان24، اراس امين، من موقع الحدث، بأن تساقط الصخور من مرتفعات الجبل أدى إلى قطع الطريق بشكل كامل، مما تسبب في احتجاز العديد من المركبات وسط ظروف جوية قاسية. وإلى جانب خطر الانهيارات، تشهد المنطقة موجة ضباب كثيف أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية، ما يزيد من صعوبة تنقل فرق الإنقاذ والمواطنين.

وتعمل في هذه الأثناء فرق البلدية وصيانة الطرق التابعة لقضاء كويسنجق على قدم وساق لإزالة الصخور الكبيرة وفتح مسارات الطريق، إلا أن السلطات المحلية أكدت أن الطريق لا يزال مغلقاً حتى الآن بانتظار تأمين المنحدرات الجبلية وضمان سلامة المارين.

يُعد جبل "هيبة سلطان" أحد أصعب وأهم الممرات الجبلية في إقليم كوردستان، حيث يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط محافظتي أربيل والسليمانية عبر قضاء كويسنجق. ويتميز الطريق بمنعطفاته الحادة وارتفاعه الشاهق، مما يجعله عرضة للتأثر المباشر بالتقلبات الجوية.

وتتكرر حوادث الانهيارات الصخرية في هذا الموقع تحديداً خلال فصل الشتاء ومواسم الأمطار الغزيرة، نظراً للطبيعة الجيولوجية للجبل وتآكل بعض أجزائه الصخرية.

وعادة ما تطلق مديرية مرور كويسنجق تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر الشديد أو استخدام طرق بديلة عند اشتداد العواصف المطرية، لتجنب حوادث السير أو العالقين خلف الانهيارات الأرضية التي غالباً ما تتبع هطول الأمطار الكثيفة في المناطق الجبلية الوعرة.