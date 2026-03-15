صحيفة "ذا تايمز": بريطانيا تعتزم إرسال الأنظمة المضادة للمسيرات إلى الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- تعتزم الحكومة البريطانية إرسال آلاف الأنظمة المتطورة المضادة للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار متخصصة في الكشف عن الألغام البحرية، إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً إلى مضيق هرمز، وذلك في إطار خطة تهدف لتعزيز أمن الملاحة البحرية وردع التهديدات المحتملة.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن لندن تجري مباحثات مكثفة مع حلفائها الإقليميين حول سبل حماية حركة الملاحة والتجارة الدولية في مضيق هرمز. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تتطلع في المستقبل القريب لنشر طائرات مسيرة مخصصة للكشف عن الألغام في مياه المنطقة لضمان سلامة الممرات المائية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بأنه من المرجح أن يتخذ رئيس الوزراء البريطاني قراراً نهائياً قريباً بإرسال آلاف المنظومات الدفاعية المتقدمة المضادة للمسيرات إلى المنطقة. وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن الهدف الرئيس من نشر هذه المنظومات هو التصدي لطائرات "شاهد" الإيرانية المسيرة، التي تُعد تهديداً مباشراً للأمن البحري ومصالح الحلفاء في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت 14 آذار/مارس 2026، أكد فيها أن الولايات المتحدة نجحت في إضعاف إيران بشكل كامل على المستويين العسكري والاقتصادي. وشدد ترامب على أن حماية الممرات المائية الحيوية يجب أن تكون جهداً دولياً مشتركاً، قائلاً: "هذا النوع من التعاون الدولي سيؤدي إلى تقارب دول العالم وتحقيق سلام وأمن مستدامين".