شاخوان عبد الله مرشحاً للديمقراطي الكوردستاني وفرهاد أتروشي رئيساً للكتلة النيابية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حدّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله مرشحاً لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، وفي الوقت نفسه كلّف فرهاد أتروشي برئاسة الكتلة النيابية للحزب.

وقال سيبان شيرواني، العضو المنتهية ولايته في الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، لمراسل كوردستان 24 ديلان بارزان، إن اجتماع الكتلة الذي عُقد اليوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول 2025، برئاسة أمينة زكري، عضو المكتب السياسي للحزب، أسفر عن اختيار شاخوان عبد الله مرشحاً للحزب لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، كما جرى في الاجتماع تسمية فرهاد أتروشي رئيساً لكتلة الحزب.

وأشار شيرواني إلى أنه سيتم، قبل انعقاد جلسة البرلمان، إجراء حوارات مع الكتل الكوردستانية والكتل الأخرى في مجلس النواب العراقي، بهدف جمع الأصوات اللازمة لتمرير مرشح الحزب لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وأوضح شيرواني قائلاً: نأمل أن يكون هناك توافق داخل البيت الكوردي ومع الأطراف السياسية الأخرى لدعم مرشح الحزب، لأن انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي يتطلب اتفاقاً سياسياً وأغلبية مطلقة بنسبة 50% + 1.

ويُرشَّح شاخوان عبد الله للمرة الثانية لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إذ كان قد شغل المنصب نفسه خلال الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي.

وكان من المقرر أن تُعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، الجلسة الأولى للدورة الجديدة لمجلس النواب العراقي، إلا أن الجلسة تأجلت إلى الساعة 01:00 ظهراً.

وفي مستهل الجلسة، يؤدي جميع أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 نائباً اليمين الدستورية، لتُفتح بعدها أبواب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، ثم لمنصبي نائبيه، على أن تجري عملية الانتخاب بالاقتراع السري والمباشر.