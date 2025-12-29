تشكيل تحالف عسكري جديد في شرق المتوسط لمواجهة التهديدات التركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وقّعت إسرائيل واليونان وقبرص، اتفاقية ثلاثية لتعزيز التعاون العسكري في شرق البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات التركية وتعزيز الأمن الإقليمي.

ورغم أن التوقيع جرى الأسبوع الماضي في قبرص، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كشفت عن التطور في وقتٍ متأخّر من مساء الأحد.

وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس شعبة التعاون الخارجي في الجيش الإسرائيلي العميد أميت أدلر، الذي التقى في نيقوسيا نظراءه اليونانيين والقبارصة.

الاتفاق يشمل تدريبات مشتركة، مجموعات عمل متخصصة، وتنسيق استراتيجي بين جيوش الدول الثلاث.

الخطوة تأتي بعد قمة خاصة عقدت في القدس الأسبوع الماضي بمشاركة رؤساء وزراء إسرائيل واليونان ورئيس قبرص، حيث شدد نتنياهو على قدرة الدول الثلاث على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي محاولات للهيمنة الإقليمية.

ويمثل توقيع هذه الخطة خطوة إضافية في تعميق التعاون العسكري بين هذه الدول، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة شرق البحر المتوسط، صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة: "تهدف المبادرة إلى ردع النشاط العسكري لتركيا في المنطقة".

وبحسب ما أفاد به موقع الأخبار اليوناني "تانايا"، فإن التصور الذي ناقشته إسرائيل والدولتان الأخريان ينص على تشكيل وحدة قوامها نحو 2500 عنصر، بينهم قرابة 1000 جندي من اليونان ومثلهم من إسرائيل، و500 من قبرص.