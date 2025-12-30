من هو فرهاد أتروشي الذي انتخبه البرلمان العراقي نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب؟

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، فرهاد أمين أتروشي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.

وفرهاد أمين سليم الأتروشي المعروف بـ فرهاد الأتروشي، ولد في 2 يناير 1976 في محافظة دهوك.

حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

وهو سياسي كوردي وعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

محافظ دهوك السابق في إقليم كوردستان (2014-2020).

عضو في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي 2010 - 2014

كان يحاضر في كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك من 2006 إلى 2010.

وفرهاد الأتروشي هو عضو في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في كوردستان - دهوك (AUK-D).