انفجار يسفر عن عدة قتلى في منتجع للتزلج في سويسرا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وقع في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على ما أعلنت الشرطة باكرا صباح الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون لوكالة فرانس برس "وقع انفجار مجهول المصدر" مضيفا "هناك عدة جرحى وعدة قتلى".

وحصل الانفجار قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في حانة "لو كونستيلاسيون" التي يرتادها السياح بأعداد كبيرة، أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام السويسرية مبنى مشتعلا وبجانبه فرق الإغاثة.

وقال المتحدث إن "التدخل ما زال جاريا".

AFP