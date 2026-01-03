الإمارات تعلن استكمال عودة جميع قواتها من اليمن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من اليمن.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن الخطوة تأتي تنفيذًا للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، "إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين"، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وقالت الوزارة في بيان: بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن وجود القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأضاف: تؤكد وزارة الدفاع أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من وجود على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

وتابعت: نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وأكدت أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن المنطقة واستقرارها".