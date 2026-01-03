صحيفة "ذا هيل": واشنطن تكرر سيناريو العراق في فنزويلا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انتقدت صحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأمريكية، في تقرير تحليلي موسع، توجهات القيادة السياسية في واشنطن تجاه الأزمة في فنزويلا، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية "لم تستخلص أي دروس" من حرب العراق، بل تعيد إنتاج نفس الأخطاء والآليات التي أدت إلى كوارث سابقة.

وبحسب التقرير، لا يزال صانعو السياسة في الولايات المتحدة يلجأون إلى ذات التكتيكات التي فشلت تاريخياً، والمتمثلة في: المبالغة، وبث الرعب، واختلاق "تهديدات وجودية" لتبرير التدخلات العسكرية. وأشار التحليل إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة ضد ناقلات النفط الفنزويلية، والتي وُصفت بأنها "استعراض خام للقوة"، تثبت كيف تخلط واشنطن بين المصالح النفطية، والمخاوف الأمنية، والذرائع الأخلاقية لتضليل الرأي العام عندما تلوح في الأفق رغبة في شن الحرب.

من "أسلحة الدمار الشامل" إلى "الفينتانيل"

عقدت الصحيفة مقارنة دقيقة بين إدارتي جورج بوش الابن ودونالد ترامب؛ فكما استخدم بوش ذريعة "أسلحة الدمار الشامل" لغزو العراق عام 2003، تعمد الإدارة الحالية إلى تصنيف مادة "الفينتانيل" كنوع من أسلحة الدمار الشامل لتبرير الضغوط على كاراكاس. كما اعتبر التقرير اتهامات ماركو روبيو للرئيس نيكولاس مادورو بالتعاون مع "إرهابيي المخدرات"، نسخة مكررة من مزاعم بوش "لا أساس لها من الصحة" حول وجود صلة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة.

تحذيرات من انهيار الدولة

ذكّرت الصحيفة بالثمن الباهظ لحرب العراق، حيث فُقد أكثر من 4400 جندي أمريكي ومئات الآلاف من المدنيين العراقيين. وأكدت أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر كان "تفكيك الدولة" الذي خلق فراغاً أمنياً مهد الطريق لظهور الميليشيات المتطرفة وتنظيمي القاعدة وداعش.

وحذرت "ذا هيل" من أن تكرار هذا السيناريو في فنزويلا سيكون أكثر خطورة؛ نظراً للتاريخ الطويل لحركات التمرد في أمريكا اللاتينية (مثل فارك والزاباتيين). ورأت أن أي انهيار للدولة الفنزويلية سيحول القوات الأمنية والميليشيات المسلحة إلى أجزاء من شبكات إجرامية وإرهابية دولية عابرة للحدود.

تطورات ميدانية متسارعة في كاراكاس

ميدانياً، وفي تطور خطير اليوم السبت 3 كانون الثاني/يناير 2026، أفادت شبكة "سي إن إن" (CNN) بتحليق طائرات حربية في سماء العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وسط سماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان من مناطق متفرقة في المدينة.

كما أوردت التقارير انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء سكنية، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من حكومة مادورو حول طبيعة هذه الانفجارات. ويأتي هذا التصعيد بعد تهديدات متكررة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم بري على فنزويلا للضغط على مادورو للتنحي عن السلطة.

خلاصة التقرير

خلصت "ذا هيل" إلى أن القادة الأمريكيين لم يفشلوا في تعلم دروس العراق فحسب، بل احترفوا استخدام "القلق والخوف" كأدوات لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى. واعتبرت الصحيفة أن هذا "المنطق الذرائعي" يشير إلى عدم قدرة واشنطن، أو عدم رغبتها، في كبح دوافعها العدوانية، مما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار العالمي وحياة البشر.