مالية إقليم كوردستان تعلن غداً الأحد "عطلة مصرفية" لجميع البنوك الحكومية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للمصارف التجارية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تنويهاً إلى المواطنين بشأن جدول عمل المصارف ليوم غدٍ الأحد.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، أن يوم غدٍ الأحد الموافق 4 كانون الثاني 2026، سيكون "عطلة مصرفية" في كافة المصارف الحكومية التابعة للمديرية العامة للمصارف التجارية في الإقليم.

وأوضح البيان أن المصارف ستغلق أبوابها أمام المراجعات العامة للمواطنين، مستثنية من ذلك المستفيدين من مشروع "حسابي" (My Account)، حيث سيكون بإمكانهم مراجعة المصارف المخصصة لاستلام بطاقاتهم المصرفية (Bank Cards) بشكل طبيعي.

وفيما يخص العمل الداخلي للمؤسسات المالية، أشار البيان إلى أن الموظفين سيباشرون دوامهم الاعتيادي داخل المصارف، وذلك لغرض إتمام الإجراءات الحسابية وتنظيم الموازنة الختامية للسنة المالية 2025، وضمان دقة السجلات والقيود المصرفية قبل بدء النشاط المالي الفعلي للعام الجديد.