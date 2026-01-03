الخارجية الروسية: نؤيد عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن قلقها البالغ وادانتها لما وصفته بالعمل العدواني المسلح الذي نفذته الولايات المتحدة ضد فنزويلا.

وأكدت الخارجية الروسية ان موسكو تؤيد عقد جلسة لمجلس الامن الدولي لبحث التطورات في فنزويلا، مشددة على ضرورة ان تبقى اميركا اللاتينية منطقة سلام.

كما شددت على وجوب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها من دون اي تدخل خارجي، ولا سيما التدخل العسكري، مؤكدة استعداد موسكو لدعم الحوار بين اطراف النزاع بشأن فنزويلا.