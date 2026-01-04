نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت إلى الأراضي الأميركية بعد اعتقاله في كراكاس ونُقل إلى نيويورك حيث سيوجّه الاتهام إليه رسمياً بالاتجار بالمخدرات.

وحطت الطائرة التي تقل مادورو في مطار ستيوارت الدولي في شمال المدينة، ثم نُقل على متن مروحية إلى مانهاتن، حيث كان في انتظاره موكب أمني كبير.

ويُنقل بعد ذلك إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ثم إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وفي هذا المركز نفسه احتُجز مغني الراب بي. ديدي مؤخرا طوال فترة محاكمته، وفق ما نقلته فرانس برس.

وسيمثل الرئيس الفنزويلي أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدد بعد، للرد على تهم تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيواجه العدالة الأميركية.

مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا إلى حين التوصل إلى مرحلة انتقالية وصفها بالآمنة والعادلة، وذلك عقب عملية عسكرية أميركية أعلن من خلالها إلقاء القبض على مادورو ونقله خارج البلاد.

وأوضح ترامب، في كلمة رسمية، أن القوات المسلحة الأميركية نفذت، بتوجيه مباشر منه، عملية عسكرية "استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، جرى خلالها استخدام القوة الجوية والبحرية في هجوم وصفه بالمذهل وغير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن العملية استهدفت جلب مادورو إلى العدالة، مؤكدا أنها مثلت أحد أبرز عروض القوة والكفاءة العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة.