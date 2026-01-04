إصابة 75 شخصاً بحالات تسمم غذائي في اليوسفية بالأنبار

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل مستشفى العامرية العام في محافظة الأنبار، في وقت متأخر من مساء السبت، 75 حالة تسمم غذائي تعود لأهالي قضاء اليوسفية، عقب تناولهم وجبات طعام وُزِّعت داخل المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن الوجبات جرى توزيعها من قبل أحد المتبرعين على سكان القضاء، قبل أن تظهر أعراض التسمم على عدد كبير من المواطنين.

من جانبه، أكد مصدر طبي في المستشفى أن غالبية المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

مشيراً إلى أن الحالات وُصفت بالمستقرة ولم تُسجَّل أي إصابات خطرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلاً وامرأة كانا يستقلان مركبة من نوع (كيا) قاما بتوزيع الطعام على الأهالي في قضاء اليوسفية.

وباشرت الأجهزة الأمنية فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، في وقت تواصل فيه الفرق الطبية متابعة الحالات المصابة.