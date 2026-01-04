بريطانيا وفرنسا تعلنان شنّ هجومٍ مشترك ضد خلايا داعش في سوريا

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا شنتا مساء السبت ضربة مشتركة على موقع تحت الأرض يُشتبه في أن خلايا تنظيم داعش تستخدمه في سوريا.

ونُفّذ الهجوم في الجبال شمال مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، واستهدف منشأة تسيطر عليها خلال التنظيم وتستخدمها "على الأرجح لتخزين أسلحة ومتفجرات"، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

وقالت إن الطائرات البريطانية "استخدمت قنابل بيفواي 4 الموجهة لاستهداف عدة أنفاق تقود إلى المنشأة"، من دون تحديد دور الطائرات الفرنسية.

وأضافت الوزارة البريطانية "يجري حاليا تقييم مفصل، لكن المؤشرات الأولية تُظهر أن الهدف أُصيب بنجاح".

وتابعت "لا يوجد ما يُشير إلى أن هذه الضربة شكلت خطرا على المدنيين، وعادت كل طائراتنا سالمة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في البيان "يشهد هذا العمل لريادة المملكة المتحدة والتزامها بالوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على أي ظهور لتنظيم داعش وأيديولوجياته الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط".

وخلال الحرب السورية التي بدأت عام 2011 سيطر التنظيم على مناطق شاسعة بينها منطقة تدمر، قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية بدعمٍ من التحالف الدولي من دحره عام 2019.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في مناطق صحراوية واسعة ويشنّ بين الحين والآخر هجمات دامية تستهدف القوات الحكومية وكذلك قوات سوريا الديمقراطية.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة ضرب مواقع لخلايا داعش في سوريا، أسفر عن مقتل خمسة مسلحين على الأقل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوع من هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في البلاد.