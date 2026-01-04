الصين تطالب الولايات المتحدة بـ"الإفراج فوراً" عن مادورو

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- طالبت الصين الولايات المتحدة الأحد بالإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدما نفّذت واشنطن هجوما على كراكاس واعتقلته.

وقالت الخارجية الصينية في بيان "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا والتوقف عن إطاحة حكومة فنزويلا".

واصفة العملية الأميركية بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا وتستغل احتياطياتها النفطية الضخمة بعد اعتقال رئيسها اليساري نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية خاطفة في كراكاس.

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من هجوم نفذته قوات خاصة أميركية لاعتقال مادورو وزوجته، بينما طالت غارات جوية مواقع عدة في العاصمة الفنزويلية حيث سادت حالة من الصدمة.

لم يتطرق ترامب إلى تفاصيل ما قصده، لكنه قال في مؤتمر صحفي في فلوريدا "سنقوم بتنفيذه مع مجموعة".

وفي موقف مفاجئ آخر، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية نشر قوات برية في فنزويلا، قائلا "لا نخشى إرسال قوات برية إذا لزم الأمر... كان لدينا قوات على الأرض على مستوى عالٍ جدا الليلة الماضية".

ورغم تصويره العملية على أنها جاءت لإنفاذ القانون، إلا أن ترامب أوضح أن تغيير النظام وثروات فنزويلا النفطية هما الهدفان الرئيسيان.

وقال "سنقوم بإشراك شركات النفط الأميركية الكبيرة جدا، وهي الأكبر في العالم، لإنفاق مليارات الدولارات، لإصلاح البنية التحتية المتهالكة بشدة".

وتابع "سنبيع كميات كبيرة من النفط"، وفق ما نقلته فرانس برس.

كما نشر الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما صورة لمادورو وهو رهن الاعتقال على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية، معصوب العينين ومكبل اليدين ويضع ما بدا أنه عازل للصوت على أذنيه.

وكان هو وزوجته يُنقلان إلى نيويورك لمواجهة تهم قضائية تتعلق بالمخدرات والإرهاب.

وبحسب بيان اتهام جديد عمّم السبت، إن نيكولاس مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما) متّهمان بـ"إرهاب المخدرات" وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.