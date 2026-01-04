عطل شامل في أنظمة الاتصالات يشل حركة الطيران في اليونان وإغلاق كامل للمجال الجوي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات اليونانية، اليوم، عن إغلاق مجالها الجوي بالكامل وبشكل مفاجئ، إثر وقوع ما وصفته بـ "العطل الشامل" في جميع أنظمة الاتصالات التابعة لهيئة الطيران المدني.

وأدى هذا العطل التقني غير المسبوق إلى توقف تام لحركة الملاحة الجوية في البلاد، حيث تم تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى المطارات اليونانية، بما فيها مطار أثينا الدولي.

وأفادت مصادر في قطاع الطيران أن الإغلاق "تام ومطلق"، مشيرة إلى أن الطائرات التي كانت في طريقها إلى اليونان قد طُلب منها تغيير مساراتها أو الهبوط في مطارات دول مجاورة، بينما بقيت الطائرات الجاهزة للإقلاع رابضة على المدارج حتى إشعار آخر.

وفيما لم تصدر السلطات الرسمية حتى الآن بياناً يوضح الأسباب الفنية الدقيقة لهذا الانهيار في منظومة الاتصالات، يسود ارتباك واسع في مطارات المنطقة نتيجة هذا التوقف المفاجئ، وسط مخاوف من تأثيرات اقتصادية ولوجستية كبيرة على حركة السفر العالمية عبر المتوسط.

وتعمل الفرق التقنية التابعة لهيئة الطيران المدني اليونانية في هذه الأثناء على محاولة استعادة الأنظمة، إلا أنه لم يتم تحديد جدول زمني لعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

الى ذلك قالت شركة مصر للطيران إنه قد نتج عن إغلاق المجال الجوي اليوناني تأثر رحلات الشركة وشركات الطيران الأخري العابرة والمتجهة إلى قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لاعتماد هذه الرحلات بشكل أساسي على المجال الجوي اليوناني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للملاحة الجوية على هذه الخطوط الجوية.