نيجيرفان بارزاني وعباس عراقجي يبحثان أوضاع المنطقة

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أعرب في اتصال هاتفي عن تعازيه ومواساته لإيران بمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، وعدد من القادة والمواطنين، إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

كما أكد نيجيرفان بارزاني حرص إقليم كوردستان على الحفاظ على العلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية وتطويرها.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن شكره لرئيس الإقليم، مشيراً إلى أن الهجمات نُفذت في وقت كانت فيه المفاوضات مستمرة للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية، واصفاً ذلك بأنه دليل على "النزعة الحربية وعدم جدية" الولايات المتحدة في الملف النووي.

وحذر عراقجي من أن هذا الهجوم العسكري سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وستكون له تداعيات عالمية.

وتناول جانب آخر من الاتصال القضايا الأمنية؛ حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون في إطار الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحدود ومنع أي طرف ثالث من استخدام الأراضي لغرض تقويض أمن المنطقة.