الأمن السيبراني في العراق ينفي تعرض منظومة الكهرباء لهجوم إلكتروني

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفى مدير مركز الأمن السيبراني في العراق، علي حمد الله، وجود أي هجوم سيبراني استهدف المنظومة الوطنية للكهرباء.

مؤكدًا أن ما حدث لا يعدو كونه خللًا فنيًا جارٍ التعامل معه من قبل الجهات المختصة.

وأشار حمد الله إلى أن المركز على تنسيق مستمر مع المختصين في وزارة الكهرباء لمتابعة الموضوع.

معلناً في الوقت ذاته، أن مركز الأمن السيبراني على جاهزية دائمة ويتواصل بشكل مستمر مع الجهات التي تمتلك بنى تحتية حرجة لضمان سلامة الأنظمة وحمايتها من أي تهديدات سيبرانية محتملة.

وكانت وزارة الكهرباء الاتحادية، قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، عن حدوث انطفاء تام للمنظومة الوطنية في معظم محافظات العراق، مع تركيز الانقطاع بشكل كامل في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأرجعت الوزارة سبب هذا التوقف الكلي إلى خلل فني أصاب الشبكة نتيجة الأحمال الكبيرة، مما أدى إلى خروج الوحدات التوليدية عن الخدمة وانقطاع التيار عن المنازل والمؤسسات الحيوية.

وأكدت الوزارة أن فرقها الفنية والسلطات المعنية باشرت العمل فوراً لتحديد المسببات الدقيقة للعطل.

مشيرةً إلى استنفار جهودها لإعادة المنظومة إلى وضعها الطبيعي وإيصال التيار الكهربائي لجميع المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.