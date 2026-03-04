وزير الدفاع الإسرائيلي: خطتنا كانت مهاجمة إيران في منتصف 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إن بلاده كانت تخطط لتوجيه ضربة لإيران في منتصف سنة 2026، لكن التطورات داخل الجمهورية الإسلامية وعوامل أخرى دفعت الى تقديم الموعد الى شباط/فبراير.

وقال كاتس أمام مسؤولي الاستخبارات العسكرية، بحسب بيان وزّعه مكتبه "كانت هناك عملية مخطط لها في منتصف العام مع مجموعة الأهداف ذاتها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف "لكن بسبب التطورات والظروف، وبالأساس ما حدث داخل إيران، وموقف الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، وإمكانية تنفيذ عملية مشتركة، أصبح من الضروري تقديم كل شيء إلى شهر شباط/فبراير".

وكان ترامب تعهد في كانون الثاني/يناير دعم المتظاهرين الإيرانيين في مواجهة حملة القمع التي شنّتها السلطات وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وأدلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بتصريحات مماثلة، وحضّوا الإيرانيين على الانتفاض ضد قيادة الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في مطلع الهجوم المشترك السبت.

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران التي ردت عليها بإطلاق صواريخ استهدفت الدولة العبرية، إضافة الى العديد من بلدان المنطقة التي تستضيف مصالح أميركية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بمقتل 1045 شخصا من المدنيين والعسكريين منذ بداية الحرب.

وأسفرت الضربات الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، بحسب السلطات الإسرائيلية.